Éles, hirtelen zajok, élénk fények, hangos durrogtatások, ilyen hanghatások kísérik az óév búcsúztatát és az újév köszöntését, mindeközben házi kedvenceink ’naptárjában’ a december 31. fekete napként szerepel. De tehetünk-e bármit, hogy megkönnyítsük a dolgukat? Elérhetjük-e, hogy a hanghatások ellenére az év utolsó napja olyan legyen számukra, mint bármely más nap az évben?

Nos, való igaz, kutyája válogatja, hogy mennyire érzékenyek az egyes zajokra, fényekre. Míg az egyik négylábú abszolút nem fél, addig a másik már a legapróbb nesztől is könnyen megrémülhet.

Az Orpheus Állatvédő szervezetnek az a tanácsa, hogy otthonunkban biztosítsunk kedvencünknek egy olyan elszigetelt helyet, ami menedéket nyújthat neki a külső, utcai hangoktól. Húzzuk el a sötétítőt és eresszük le a redőnyt. Félősebb négylábúak számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodjunk a petárdázások idejére. A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal – pórázon – sétáltassuk a kutyánkat. Ha pedig az állat mégis elszökne ijedtében, fontos, hogy legyen mikrochippel ellátva, illetve érdemes, hogy olyan nyakörvet viseljen, amelynek bilétája tartalmazza az elérhetőségünket.

Ezentúl kollégánk saját tapasztalatát is megosztotta velünk. Az a tanácsa a félősebb kutyás gazdáknak, hogy december 31-én minimalizálják a kutya kintlétét, ne sétáltassák őket és az esetleges nyugtatók beadásán felül már a nap elejétől kedve helyezzék az állatot egy elszigetelt helyre a lakásban, házban és maradjon ott másnapig. Ő maga erre a fürdőszobát találta a legalkalmasabbnak, ami panellakás lévén még ablaktalan is volt, így a hangszigetelés szempontjából is az bizonyult a legjobbnak. Annak érdekében pedig, hogy tényleg egy nesz se szűrődjön be még rádiót is kapcsolt. Azt mondja csak ezek kombinációjával sikerült zökkenőmentesen átvészelniük a szilvesztereket.