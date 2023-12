Tavaly szervezte először, s idén újra fontosnak tartotta a velencei Heiden Hajnalka, hogy helyi gyerekek százaihoz juttassa el a Télapót és az ő ajándékát. Mikulás napján ugyan rendkívül kellemetlen idő fogadta a szervezőket és a résztvevőket, ám az esős-havas idő nyilvánvalóan meg sem kottyant a velencei Mikulásnak.

Fotó: a szervezők



- A zord idő ellenére nagyon sok kisgyermeknek szerzett örömöt a Mikulás és a segítői - árulta el a feol.hu-nak a szervező, ahogy azt is: a csomagokat idén is támogatók biztosították, így a vállalkozók és a lakosság összefogásának köszönhetően 300 darab csomag és 15 kilogramm szaloncukor került a Mikulás zsákjába. A krampuszjárat is nagy meglepetés volt a gyerekeknek és örömmel utaztak a Mikulás hintója után. -A hagyományt jövőre is folytatjuk és bővítjük is újabb meglepetéssel! - foglalta össze Hajnalka, megköszönve mindazok segítségét, akik részt vettek a programban.