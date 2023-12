Hetek óta díszítik, szépítik a települést az itt élők az ide látogatók örömére, igazi karácsonyi hangulatot árasztva. A szeretet ünnepe alkalmából a faluközpont és a helyi művelődési ház is csillogó ruhába öltözött, hirdették az ünnep közeledtét. A hatalmas adventi koszorú, az évről évre felállított Betlehem ünnepi hangulatot árasztott, a falu karácsonyfája teljes pompájában állt a művelődési ház előterében. A fényekben úszó kis bódék pedig még tovább fokozták az ünnepi légkört, melyekben a forralt bor és egyéb finomságok végeláthatatlan kínálatát fedezhették fel a kilátogató családok szombaton, a cecei karácsonyi kavalkádon.

Különféle karácsonyi installációk díszítik a művelődés ház környezetét.

Fotó: Vajai-Kovács Viktória

Ahogy beléptünk a rendezvény helyszínére, már megcsapott bennünket a készülő gourmet finomságok, a tea és a forralt bor finom illata, amivel a szervezők várták az eseményre érkezőket. Ezek az érzelmekre ható illatok pedig egyből „otthonossá” tették az eseményt, kellemes emlékeket ébresztve. A hideg ellen forró italokkal, az éhség ellen finom ételekkel védekezhettek a vásárra kilátogatók a helyi civilszervezetek és intézmények által felállított standjainál. A polgárőrség például vaddisznópörköltet készített, a vadászok kolbászt, míg az önkormányzat lángos sütött, az iskola bódéjánál pedig finom perecekkel tölthették a bendőt az érdeklődők. Aztán a kilátogatók elkezdtek mozgolódni, többek között Fazekas Gábor polgármester, no meg Vajai-Kovács Viktória művelődésszervező is a kultúrház felé vette az irányt. Kezdődött a hivatalos megnyitó. Fazekas Gábor polgármester ünnepi gondolataiban a karácsonyról, mint a szeretet ünnepéről beszélt. Kiemelte, a karácsony nem az ajándékok, hanem a szívünk kinyitásáról szól a közösség és családjaink felé. Ezt követte a cecei óvodások, iskolások és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak több mint egy órás ünnepi műsora, amely teljesen elvarázsolta a zsúfolásig megtelt dísztermet, ahol még a plafon csillárjairól is érdeklődők csüngtek. Volt balett, néptánc, hiphop, sőt még a betlehemezés sem maradhatott el. Majd az érdeklődők a művelődési ház elé sétáltak, ahol a település polgármestere és Albert Zsuzsanna jegyző gyújtotta meg a harmadik, az öröm gyertyáját a falu adventi koszorúján.

Az ünnepi műsorban egy örök klasszikus, a Három fenyőfa története is színpadra került.

Fotó: Egy cecei lakos

A gyertyagyújtást követően pedig a belsőudvaron folytatódhatott a karácsonyi forgatag, miközben a fénybe öltöztetett Ikarus busz szállította élményutazásra a gyerekeket a település körül. A járművet belülről is feldíszítették, így egy varázslatos mesevilágba csöppenhetnek az utasok. Ahogy a helyiektől megtudtuk, soha ennyien még nem voltak a falukarácsonyon, amely egyesek szerint még a messze földön híres Cecei Dinnye Nap látogatottságát is túlszárnyalta.