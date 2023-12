Vid Péter, Lajos Róbert és Ulrich Tamás idén is megszervezte a mára már hagyományossá vált programot, amelyre december 6-án kerül sor. Ulrich Tamás a Feol Podcast vendégeként egy új, szintén a jótékonyságra koncentráló kezdeményezésről is mesélt, amelynek szintén szervezői között tudhatja magát. A séf a Lecsó Fesztivál zsűrijeként kollégáival közösen álmodta és valósította meg az Egy tál törődés nevű kezdeményezést. December 11-én kollégáival, Tőkés Dániellel, Barsch Tamással, Adamek Balázzsal és Selymes Péterrel közösen 250 adag ételt készítenek el a fehérvári karácsonyi vásárban, ahol becsületkasszás rendszerben vásárolhatják meg azok, akik szeretnék megkóstolni. A befolyt összeget a szervezők jótékony célra fordítják. Hogy pontosan mire? Többek között erről is mesél a Feol Podcast vendégeként Ulrich Tamás.