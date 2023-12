Modernizálták a város közvilágítását, így nem kevesebb, mit 11 ezer lámpatestet cseréltek új, korszerű fényforrásokra. A fejlesztés részleteivel kapcsolatban sajtótájékoztatót tartott az önkormányzat.

– A közvilágítással kapcsolatos, kifejezetten jelentős, pontosabban a város egészét érintő fejlesztési beruházás műszaki része lezárult. Ennek során több mint 11 ezer lámpatestet cseréltek ki városunkban. Szeretném megköszönni a városgondnokságnak és a Roneko Kft-nek azt, hogy precízen, pontosan, a határidő lejárta előtt elvégezték a munkát–fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

Mint kiderült, 2023 tavaszának kezdetén kezdődött a kétmilliárd forint értékű beruházás és év végéig kellett volna befejezni a munkát, de jóval korábban lezárult a projekt műszaki része.

–A megtakarításokból tudjuk majd ezt a fejlesztést finanszírozni, ugyanis 60-65 százalékos megtakarítást várunk ezektől a lámpatestektől, ami normál energiaárak mellett is egy hatalmas költségcsökkentés, de az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk, hogy milyen, amikor nem normál árak vannak. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a most felszerelt, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve vásárolt lámpák tudják azt, amit elvárunk tőlük. Ettől a fejlesztéstől teljesen függetlenül vannak még megoldandó feladatok, hiszen vannak városrészek, ahol jelentkeznek még hálózati problémák, de ott a hálózat nem a városé és nem is a városgondnokságé–emlékeztetett a polgármester.

Arról is szó esett, hogy sok helyen a lombozat felett van a lámpa, ami problémát okoz.

–Vagy hozzá nyúlunk a fákhoz, és akkor világosabb lesz, vagy nem vágunk belőlük, de akkor nem jut el a fény oda, ahova kell, ám ez a probléma nem az új lámpatestek miatt van–mondta Cser-Palkovics.

A nátriumos fények is eltűntek az égről.

–Ami nagyon látványos ezen fejlesztés kapcsán, az a messziről érkezőknek mutatja meg magát igazán, Korábban egy sárga fényburok vette körül a várost. Most gyakorlatilag csak az útburkolatokat világítjuk meg, tehát ezek a LED-ek sokkal kevesebb fényszennyezést generálnak, az irányított fényük miatt. Ettől függetlenül továbbra is kérjük a fehérváriakat, hogy ha gondjuk van, jelezzék. Bár most van 11 ezer új lámpatest, de van még 2500 régi is, így még lehet gond egyikkel vagy másikkal–mondta Bozai István, a városgondnokság vezetője.

­A Roneko már tavaly felszerelt 660 darabot és ehhez hozzájött a mostani 11170 szabályozható lámpatest. A határidőt nagyon komolyan vették, egyrészt mert közeleg a tél, másrészt pedig hogy minél előbb termeljen, hogy minél hamarabb megtérüljön a ráfordított összeg. A cég nyolc kosaras autóval, illetve összesen közel 30 fővel dolgozott, hogy mielőbb elkészüljön a munka.

Azt is megtudtuk, hogy minden este 11 órakor 50 százalékos energiacsökkenés lesz, ami szemmel szinte nem látható és ez a csökkentett mód egészen a hajnali kikapcsolásig tart. A gyalogátkelőhelyek kiemelt fontosságú területek, így azokon a szakaszokon nem spórolnak sem a fénnyel, sem az árammal.