Félezer államilag finanszírozott férőhelyre jelentkezhetnek a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásban résztvevők alap- és mesterszakokon a Kodolányi János Egyetemen. Az intézmény három helyszínen: Székesfehérváron, Budapesten az új campuson és Orosházán várja a jelentkezőket, különböző szakjain nappali és levelező képzési formában.

A változásokhoz hozzátartozik, hogy idén június 1-től a Pro Universitate Albensis Oktatási, Beruházási, és Koordinációs Zrt. lett a tulajdonosa a Kodolányi János Egyetemnek. Az új tulajdonosi kör olyan székesfehérvári kis- és középvállalkozások konzorciuma, melynek tagjai több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az oktatás, a pályaorientáció, a felnőttképzés és közösségi szolgáltatások valamint intézmény működtetés és fenntartás területén és kifejezetten az egyetem, a középiskola és Fejér vármegyei tudásgazdaság hosszú távú fenntartásának céljából alapították meg a részvénytársaságot.

Az intézmény közleményéből kiderül: Az új tulajdonosi körnek köszönhetően 500 államilag finanszírozott hely áll a jelentkezők rendelkezésére a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásban, amelyek Székesfehérváron is elérhetőek. Alapképzésben Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Kommunikáció- és médiatudomány, Közösségszervezés, Pedagógia, Szociális munka, Turizmus-vendéglátás, Üzemmérnök-informatikus, Előadó-művészet, ezen belül jazzbasszusgitár, jazzdob, jazzének, jazzgitár, jazz-zongora, illetve jazzszaxofon szakokra lehet jelentkezni támogatott formában az egyetemre. Mesterképzésben pedig az Anglisztika, az Emberi erőforrás tanácsadó, a Nemzetközi tanulmányok és a Turizmus menedzsment szakok végezhetőek el államilag finanszírozott formában.

–A Kodolányi olyan felsőoktatási intézmény, amely a jövő munkaerőpiaci kihívásaira azonnal reagálni tudó, magas szakmai felkészültséggel rendelkező, motivált, innovatív és folyamatosan megújulni képes szakembereket képez. Minden továbbtanulni kívánó generáció, legyenek akár most érettségiző fiatalok, vagy a munka világából érkező, már gyakorlattal rendelkező, de a legfrissebb ismerteteket elsajátítani kívánó felnőttek, a Kodolányin megtalálják az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő képzést. Olyan oktatóktól kapják meg ezeket a muníciókat, akik maguk is a gyakorlati élet kiemelkedő személyiségei – mondta el Vizi László Tamás, az intézmény megbízott rektora.

A cél az, hogy Fehérvár igazi egyetemi város legyen. Erről Domonkos Tamás, az egyetem elnöke beszélt.

–A legfőbb célunk az, hogy a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásnak köszönhetően minél több hallgató érkezzen Fehérvárra és tanuljon a Kodolányin. Néhány éven belül szeretnénk elérni, hogy Székesfehérvár igazi egyetemváros lehessen, legalább 1000 hallgató tanuljon a felsőoktatásban a királyok városában– tette hozzá Domokos Tamás elnök.

A változásokat örömmel fogadta a város vezetője is.

–Székesfehérvár érdeke is, hogy a Kodolányi növekedjen, hiszen az egyetem hallgatói a későbbiekben a város polgáraivá válhatnak, letelepedhetnek itt, vagy éppen vihetik a megyeszékhely jó hírnevét. A mai világban az, hogy az állam félezer államilag finanszírozott helyet biztosítson egy egyetemnek, mindenképpen egy nagyon fontos döntés, és a bizalom jele. Ezúton is köszönöm a kormányzatnak, a szaktárcának, illetve a minisztériumnak azt, hogy a Kodolányinak biztosította ezeket a helyeket, ezzel is segítve a fehérvári felsőoktatás bővülését –fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

A 30 éves Kodolányi János Egyetem közleményében megemlíti azt is, hogy a volt Technika Háza lett az új otthonuk, ugyanis ez év nyarán új épületbe költözött, a Rákóczi utca 25-be, az az intézmény a gazdaságosabb fenntarthatóság érdekében.