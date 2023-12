Domonkos Lajos szabadságharcos honvéd búcsúzása

Amikor a "Székesfehérvár és Vidéke" napilap 1893. december 28-i számában megjelent Domonkos Lajos, a 1848/49-es szabadság honvéd őrmesterének levelét olvassuk, nem csupán a múltba tekintünk vissza, hanem egy emberi élet mély és őszinte vallomását ismerjük meg. Ez a levél, amely egyben búcsúzó üzenet is, mély betekintést enged egy olyan ember életébe és lelkébe, aki a magyar történelem egy meghatározó időszakának volt részese. Domonkos Lajos szavai, amelyekkel a világtól búcsúzik, mélyen megindítóak: "Miután semmi reményem a felgyógyuláshoz nincs, mert 81 éves lévén, felettem a halál harang különben is nemsokára meg fog kondulni. Ebből kiindulva az illemnek és erkölcsi kötelességemnek vélek eleget tenni az által, hogy e világtól búcsút veszek most már." Ezen sorokban tükröződik az őszinteség, a bátorság és az elfogadás, amely egy hosszú és eseménydús élet végén jelenik meg. A levélben említett köszönetnyilvánítások is mély emberi kapcsolatokat és kölcsönös tiszteletet tükröznek. Domonkos Lajos így ír: "Különösen kiemelendőknek vélem e helyen méltóságos főtisztelendő Prifach József pápai prelatus, fejérvári nagyprépost, — nagyságos főtisztelendő Vajda Ödön Zirczi főapát urakat, mint legnemesebb lelkű jótevőimet." Domonkos Lajos a maga módján tett hitet amellett, hogy az emberi élet végén is van érték és méltóság. Az üzenet, melyet az utókornak hagyott, a tisztelet, a hála és az erkölcsi felelősségvállalás jelentőségéről szól. Külön kiemeli azokat, akik élete során támogatták: Prifach Józsefet, a zirci főapátot, Vogranics Antal veszprémi kanonokot, és Pupp Gábort, a székesfehérvári ügyvédet, akik anyagi és lelki támaszt nyújtottak neki. A levélből kiderül, hogy Domonkos Lajosnak voltak ellenségei is, akik megrontották a becsületét, de ő a búcsúzás pillanatában is a magasabb útra lép, nem kíván rosszat senkinek, csak az őszinte megbocsátás és az igazságosság erejében hisz.

“Isten áldása velünk és az imádott hazával, álljon ez kőszirtként egész a világ végéig, függetlenül. DOMONKOS LAJOS, 1848/9-ki honvéd mester”