A Fejér Megyei Hírlap 1973. december 29-i lapszáma címlapon számolt be egy fontos technikai lépésről a városban. E szerint a VIDEOTON ekkor kezdte meg a kisszámítógépek sorozatgyártását a székesfehérvári gyárában. A mellékelt fotón két szakember áll az akkor még meglehetősen nagyméretű „kisszámítógépek” előtt.

Egy előző napi eseményről is megemlékezett a lap: „Tegnap délután Ercsiben ünnepélyes keretek között átadták a 12 millió forintos beruházási költséggel épült új kenyérgyárat.” A tudósítás szerint a gyárban volt liszt raktár, intenzív dagasztógép, daraboló, formázó, mérleg, kelesztő szekrény és alagútkemence is. Majd pedig január 3-ára prognosztizálták a gyár mellett működő saját bolt megnyitását is, ahol friss kenyeret árultak.