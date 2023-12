Másfélezer torta és két mázsa sütemény

A seregélyesi cukrászüzem vezetőjénél Soltész Árpádnál tett látogatást a Fejér Megyei Hírlap 1963-ban. Karácsony előtt bizony nem volt idő pihenni, sorra készültek az ünnepi asztalokra szánt finomságok.

– Mire más felkel, mi le is izzadunk – mondta tréfásan Soltész Árpád, rámutatva a hosszú asztalokra, amelyeken mázsaszám sorakoztak a torták, piskótatekercsek, pozsonyi kiflik és teasütemények.

Ez a kis cukrászüzem – amíg a gárdonyi meg nem épült – egymaga 19 községet látott el süteménnyel Fehérvárcsurgótól Sárosdig, Pettendtől Csórig. A karácsony előtti időszakban négyszáz tortát, ugyanennyi piskótatekercset, ezer félkész tortát és két mázsányi édes tea- és sós zsúrsüteményt küldtek ki a boltokba.

Csúcsforgalom a postán

„Az ünnepek előtti csúcsforgalom nehéz napjait élik a székesfehérvári 2-es postahivatalban. Innen indulnak hosszabb-rövidebb útra, vonattal vagy autóval, a küldemények: levelek, képeslapok, csomagok.” – írta lapunk fél évszázada.

A csomagraktárban dobozhegyek magasodtak, amelyek többnyire ajándékokat, játékokat, élelmiszereket rejtettek. A téli vakációra hazautazó diákok könyveiket, ruháikat is postai csomagokként indították útjukra, továbbá legalább napi ötven fenyőfa is áthaladt a postai dolgozók keze alatt, valamint nem ritkán szánkót, kosarakat, gyerekkocsit és hintalovat is postára adtak akkoriban.

Naponta ezer csomagot adtak fel Fehérváron, s ugyanennyi érkezett a megyeszékhelyre, több mint ötezer pedig áthaladt az állomáson. A szokásos öt postaautó helyett kilenc biztosította, hogy minden csomag és képeslap megérkezzen a címzetthez.

Nem volt elégedett a zsákmánnyal

A Fejér Megyei Hírlap krimikrónikája három évtizede egy igazán szokatlan betörésről is hírt adott. A lap így számolt be a történtekről: „ A Székesfehérvári Rendőr-kapitányság lopás miatt őrizetbe vette Cs. M. 38 éves szabadfoglalkozású, büntetett előéletű budapesti lakost, aki december 18-án éjjel elrejtőzött Székesfehérváron a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában, ahonnan reggel 15 ezer forint értékű számítástechnikai berendezéssel távozott, ám zsákmányával elégedetlen volt, így délután ismét visszatért a helyszínre, ahol újabb betörésénél viszont tetten érték.”