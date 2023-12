Enyveskezű cseléd

A 1893. december 14-i Székesfehérvár és Vidéke lapból származó

cikk főszereplője Baki Pál, aki mindenesként dolgozott és gyakran találta magát anyagi zavarok közepette. Pénzszűkében gyakran fordult ahhoz a megoldáshoz, hogy munkaadója, Weisz L. egyenruházati raktárából különböző tárgyakat lopott el és aztán értékesítette. Ez a tevékenység számára nem volt ritka, hiszen rendszeresen szorult rá a könnyű pénzszerzésre. Munkaadója végül rájött Baki tetteire és feljelentette a rendőrségen. A jelentések szerint Baki körülbelül 100-120 forint értékű tárgyat tulajdonított el ebben az időszakban. A rendőrség letartóztatási parancsot adott ki ellene, de Baki előre érzékelve a veszélyt, sikeresen megszökött. A hatóságok körözést indítottak ellene.

Fergeteges hanglemez újdonságok

Négy évtizede a Fejér Megyei Hírlap számolt be a Hungaroton karácsony előtti újdonságairól. Kínálatuk széles skálán mozgott: Leonard Bernstein budapesti koncertjének felvétele, Kocsis Zoltán Brahms f-moll szonátája és Kincses Veronika Mozart áriái kiemelkedőek voltak. Tekerőmuzsikával Mandel Róbert kelet-európai népzenéje is lemezen forgott, könnyűzenei fronton pedig Kovács Kati és Szűcs Judit új albuma, valamint a Rolling Stones "Big Hits" című munkája jelent meg. A gyerekeknek a "Tündérkaszinó" rocklemez debütált a piacon és az "István, a király" rockopera kazettán is elérhető lett.