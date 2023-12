A feltámadt öngyilkos

Az 1893. decemberi Székesfehérvár és Vidéke számolt be a következő esetről: „Dein Pál iváncsai lakos eltűnt s csak a Dunaparton talált kalap és kabátjáról sejtették, hogy a Dunába ugrott. A kabát zsebében egy dohánypapírra írt levelet találtak, melyben Dein elbúcsúzik nejétől. Azonban senki sem akarta hinni, hogy Dein öngyilkos lett volna, de azt tudták, hogy tolvajlás, rablás és hozzá még gyilkosság is terheli lelkét, amelyek elégségesek arra, hogy valaki az öngyilkosság tettével rejtse el magát az igazság büntető keze elől. A csendőrök erélyesen kutattak Dein után: Gyanús volt, hogy Deinné egy, az ura által Oláhországból írt levelet mutatott fel, azonban a levélborítékot nem tudta felmutatni. Az aztán még jobban felkeltette a csendőrök gyanúját, hogy Dein­né annyi húst rak a fazékba, amennyi neki, húgának és atyjának nagyon is sok lett volna. A csendőrök addig kutattak, míg végre Dein Pál öngyilkos jelölt uramat elfogták. A vizsgálat folyamán aztán kiderült, hogy üres óráiban lopott, rabolt, ami elégséges arra nézve, hogy valaki az öngyilkosság leple alatt elrejtőzzék.”