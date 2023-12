Hogy teljes legyen az illúzió

– Alig van ház, lakás, ahol karácsonykor ne gyúlnának ki a fenyőfán a gyertyák, vagy legalább egy fenyőág ne jelképezné az ünnepet. A karácsonyi készülődésben az egyik legfontosabb a fenyőfa, ami alá oda lehet tenni a napokkal, vagy hetekkel előbb megvásárolt kisebb-nagyobb ajándékokat – jelent meg ötven évvel ezelőtti lapszámunkban, melyben arról is hírt adtunk: városszerte tizenegy helyszínen árulják a karácsonyfának szánt tűlevelűeket, melyeket jellemzően három-, ötéves korukban vágnak ki.

Ekkoriban kezdett egyre népszerűbbé válni a műfenyő, melyet meleg, száraz lakásokba ajánlottak, s bár ezen „fafajták” a fenyőillatot nélkülözni kénytelenek, a fenyőillatú permet megjelenése segítségül szolgált, hogy a valódi fenyő illúziójához semmi se hiányozzék.

Bőséges választék, hosszabb nyitvatartás

Az Ikarus gyár szomszédságában működő ABC felújításának hírét hozta a Fejér Megyei Hírlap negyven évvel ezelőtt. Másfél millió forintos árukészlet, zsúfolásig telt polcok és bőséges áruválaszték várta a megújult, s ismét nyitva tartó áruház vásárlóit.

– Szükség is volt az átalakításra, hiszen nőtt az idejáró vásárlók száma. A régi, elavult üzlet helyett egy áttekinthetőbb, jobb elosztású ABC-be léphetnek a vevők. Javultak a munkakörülmények, kedvezőbb lett a nyitvatartási rend is – számolt be lapunk a fejlesztésről.

Kifosztották a Mókust

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi híreit gyűjtötte csokorba három évtizede megjelent lapszámunk. A megye rendőri szervei huszonnégy óra leforgása alatt tizenkilenc nyomozást rendeltek el lopás miatt – a betöréses lopások száma tizennégy volt. Történt bűneset például Velencén, Agárdon és Baracson, ahol hétvégi házakat raboltak k, Rácalmáson műszaki cikkeket és italt loptak, Dunaújvárosban egy műszaki bolt kirakatát törték be, Polgárdiban pedig a Mókus bisztrót szemelték ki ismeretlen tettesek, akik élelmiszert, cigarettát és némi készpénzt is magukkal vittek.