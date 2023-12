Állandó programok:

Mesebeli gőzös a város karácsonyfája alatt: hétköznapokon 16–19 óra, valamint szombaton 16–20 óra között.

Manóváros a Vasvári Pál utcában. Közösségi karácsonyfák a Zichy ligetben.

Édes-mézes Fehérvár – mézeskalács város a városháza I. emeletén. Az „édes” várost december 22-éig lehet megtekinteni a városháza 1. épületének emeletén, hétköznapokon 9–18 óra között.

Fotópontok a Belvárosban. Kisfenyők a Hősök terén. Adventi vásár 2024. január 1-jéig a belvárosban.

További programok:

Kiállítás Kokas Jenőné mézeskalács figuráiból a VMK Széna téri Tagkönyvtárában december 29-éig.

Élő adventi naptár a Vörösmarty Mihály Könyvtár könyvtárainak ablakaiban december 27-éig.

December 21. (csütörtök)

16–20 óra: Karácsonyi díszítésű oldtimer Volkswagen Bogár a Városház téren. Kívül fehér, belül piros, karácsonyi fényekkel díszített VW Bogár érkezik a Városház térre. Az autóba be is lehet ülni, fotózkodni lehet benne és „vele”. A gépjármű tulajdonosa, Sáfár Dániel számára az ötletet az adta, hogy több európai nagyvárosban, legutóbb Prágában találkozott azzal, hogy oldtimer autók öltöznek karácsonyi díszbe. A tulajdonos gyermekkora óta, 24 éve minden székesfehérvári karácsonyi vásárban ott volt, a Vasvári Pál Általános Iskola diákjaként pedig többször fel is lépett a téren. Gyermekkora óta készült arra, hogy hozzájárulhasson a fehérvári belváros semmivel össze nem téveszthető adventi varázsának színesítéséhez.

17.30 óra: Élő adventi naptár (városháza ablakai).

További programok:

17–18 óra: „Angyal, te beszélj a csodáról!” Zenés, verses ünnepi est advent jegyében. Horváth Irma (ének, gitár), Kuharik Tamás (gitár, ének), Herczegh Katalin (vers, próza). (VMK Budai úti Tagkönyvtár).

19 óra: A Hungarikum együttes koncertje (Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház).

December 22. (péntek)

17–21 óra: Interaktív játékos vetítés (Varkocs-szobor).

17.30 óra: Élő adventi naptár (városháza ablakai).

További programok:

10–19 óra: Jótékonysági és kézműves vásár (Püspöki palota, Adventi udvar).

16 óra: Kacsalábon – mb. amerikai animációs kalandfilm (6) (Barátság mozi).

16.30 óra: Adventi gyertyagyújtás Spányi Antal megyés püspök adventi gondolataival, a színpadon a Székesfehérvári Egyházmegye katolikus iskolásainak adventi műsora (Püspöki palota, Adventi udvar).

19 óra: Adventi Jazzpéntek – Falusi Mariann & Sárik Péter: Csak el ne dzsesszük! (Öreghegyi Közösségi Ház.)

December 23. (szombat)

17–21 óra: Interaktív játékos vetítés (Varkocs-szobor).

17.30 óra: Élő adventi naptár (városháza ablakai).

17.35 óra: Az Alba Regia Vegyes Kar koncertje (Városház tér, Adventi színpad).

18 óra: A város adventi koszorúján Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyés püspök gyújtja meg a negyedik gyertyát. A gyertya a betlehemi Születés Bazilikában őrzött örökmécses lángjából meggyújtott lámpás tüzéből lobban fel, amelyet a 453-as Wathay Ferenc Cserkészcsapat tagjai hoznak el a helyszínre (Adventi színpad).

18.10 óra: A Jazzation a capella együttes karácsonyi műsora. Az együttes tagjai: Várallyay Katus, Bolyki Sára, Kanizsa Gina, Fábián Attila és Homor Máté (Adventi színpad).

További programok:

10–19 óra: Jótékonysági és kézműves vásár (Püspöki palota, Adventi udvar).

15.30 óra: Az első igazi karácsony – mb. norvég családi film (6) (Barátság mozi).

19.30 óra: Igazából szerelem (20. évfordulóra felújított változat) – mb. angol romantikus vígjáték (12) (Barátság mozi).

December 24. (vasárnap)

13 óra: Masha és a medve 2. – Dupla móka – mb. orosz animációs film (kn) (Barátság mozi).

14.30 óra: Kacsalábon – mb. amerikai animációs kalandfilm (6) (Barátság mozi).

16.15 óra: Az első igazi karácsony – mb. norvég családi film (6) (Barátság mozi).