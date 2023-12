A székesfehérvári önkormányzat korábban már kétszer nekifutott a helyi buszközlekedés átalakításának, de egyelőre nem lépték meg a menetrend átalakítást. Nemrég azonban elkészült egy tervezet, amelyet még néhány napig véleményezhetnek a székesfehérváriak. Ezzel kapcsolatban lapuk kérdésére Székesfehérár polgármestere elmondta: - A korábbi tapasztalatokból azt vontuk le tanulságként, hogy ne egyszerre módosítsuk az egész hálózatot, hanem több ütemre bontva végezzük el az átalakítást. Így talán jobban elfogadhatóak, megszoktatóak lehetnek majd a változtatások. Mindennek az első lépcsőjét szeretnénk 2024 tavaszán bevezetni, s az ehhez kapcsolódó menetrend- és hálózatbővítési terveket hoztuk nyilvánosságra – fogalmazott Székesfehérvár polgármestere.

A tervezet évi mintegy 200 ezer kilométerrel növelné meg a buszok által megtett kilométerek számát és 3-400 millió forintnyi többletkiadással járna. Így megközelítené a hárommilliárd forintot az az összeg, amit a székesfehérvári önkormányzat fizet a Volánbusz felé.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Ez jelentős költség, de amint Cser-Palkovics András hangsúlyozta, az is látszik, hogy szükséges a menetrend bővítése: Cél egyrészt a hamarosan átadásra kerülő multifunkciós csarnok, illetve az Alba Ipari Zóna kiszolgálása, mégpedig az ipai zóna és a Budai út irányából is. Az is fontos cél, hogy minél több városrészből sikerüljön elérést biztosítani a kórházhoz, illetve a rendelőintézethez. Szintén fontos, hogy a bővített mentrend biztosítsa a külső városrészek buszos „ellátottságának” javulását és hogy különösen az esti órákban megnyúljon az üzemidő, azaz például egy színházi előadás után, vagy akár még éjfél után is a fiataloknak legyen lehetőségük busszal hazajutniuk minden városészbe.

- Kérek mindenkit, hogy december 31-ig véleményezze ezt a koncepciót, amely a város honlapján elérhető. A tervezet tartalmaz egy menetrend tervezőt is, aminek a segítségével mindenki meg tudja nézni a saját maga számára fontos irányokat, hová hogyan, milyen időközönként tud majd eljutni. Az eddig beérkezett vélemények túlnyomó része támogató, pozitív. Aki pedig kritikákat fogalmazott meg, az sem az átalakítással szemben tette ezt, hanem néhány helyen 5-6 perccel előbb vagy később induló járatot kér. Kaptunk jelzést cégektől is, hogy az ő műszakzárásuk nem a szokásos, és próbáljunk meg a buszok indításával ehhez alkalmazkodni. Ezen javaslatok mindegyikét megvizsgálják a tervezők, ezért van szükség arra, hogy még időben, december 31-ig megkapjuk azokat. Ezek után a Volánbusszal véglegesítjük a menetrendet, majd vagy a februári vagy az április közgyűlés elé visszük a javaslatot. A terv az, hogy a tavasz második felébe életbe is lép a bővített menetrend, hiszen a várhatóan áprilisban megnyíló multicsarnok rendezvényei miatt erre szükség is van. Habár 600 parkoló van a csarnok környékén, ami sokszorosa a mostani jégcsarnok körüli megállási lehetőségeknek, azért a remények szerint sokan majd tömegközlekedéssel érkeznek a meccsekre és egyéb rendezvényekre – tette hozzá a város polgármestere.