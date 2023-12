Székesfehérváron az Empátia Mentálhigiénés Egyesület működteti a 116-123-as, ingyenesen hívható telefonos lelki elsősegély szolgálatot, melynek alapelve az anonimitás, a titoktartás és az előítélet-mentesség. Legyen szó krízishelyzetről, lelki traumáról vagy a magány eluralkodó érzéséről, a nehéz helyzetben lévők a segélyszolgálat önkénteseitől bármikor kérhetnek és kaphatnak segítséget.

Az előző évekhez hasonlóan az ünnepi időszakban idén is emelkedett a Székesfehérvári Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálathoz beérkező hívások száma.

– Az elmúlt években egy kicsit átalakult a karácsonyi időszak olyan szempontból, hogy a Covid előtt hatalmas ugrás volt: az adventi időszaktól kezdődően egészen januárig megnőtt a beérkező hívások száma. A Covid időszaka ugyan növekvő tendenciát mutatott, de nem volt nagy eltérés, és ez ebben az évben is így volt. Körülbelül 10-15 százalékkal emelkedett a hívások száma, ami nyilván az ünnepi időszaknak köszönhető, de mi ezt úgy is értékeljük, hogy viszonylag kiegyenlített év közben is a hívások száma, ami azt jelenti, megtalálnak bennünket mindazok, akiknek segítségre van szüksége. Még most, a két ünnep között és szilveszter éjszakáján is több hívásra számítunk – mondta az elmúlt időszak tapasztalatairól Bogárdi Gyöngyi szolgálatvezető, az Empátia Mentálhigiénés Egyesület elnöke, s folytatta:

– Az egyik kolléganőm, aki december 26-án délután ügyelt, a négyórás időszakból amit a vonal végén töltött, három és fél órán át vonalban volt, folyamatosan érkeztek érdemi hívások, ami azt jelenti, hogy nem szórakozásból hívtak, nemcsak megcsörgettek minket, hanem komoly problémákkal fordultak hozzánk. Az átlagos hívásidőnk 15-20 perc, de természetesen akinek több időre van szüksége, azzal akár egy órán át is beszélünk.

A szakember arról is beszélt, korábban jellemzően az idősebb korosztály képviselői keresték fel a telefonos lelkisegély-szolgálat ügyeleteseit, mára azonban ez kiegyenlítődött, minden korosztálytól érkeznek hívások.

– Az ünnepek alatt leginkább a magányosan vagy társas magányban, izoláltan élők hívnak minket. Az ünnepek alatt gyakran felerősödnek a párkapcsolati gondok, a családi problémák – tette hozzá Bogárdi Gyöngyi, akitől megtudtuk: egy öngyilkossági gondolatokkal küzdő hívó is segítséget kért az ünnepi időszakban.

– Egyik délután egy férfi hívó kifejezetten öngyilkossági gondolatokkal hívta fel a segélyszolgálat ügyeletesét. A hívó bevallotta: elővett egy egész doboz gyógyszert, ezt készül bevenni. Az ügyelő a tanult fordulatokkal próbálta ezt a helyzetet megfordítani. Odáig sikerült eljutniuk, hogy a hívó megengedte, sőt, kifejezetten kérte, hogy mentőt küldjön az ügyelő. Ezt csak abban az esetben tehetjük meg, ha a hívó kifejezetten kéri, és megosztja velünk az elérhetőségét. Ilyenkor az ügyelő protokollja, hogy felhívja a 112-t és jelzi, hogy hol található, aki segítséget kér, és megadja a segélykérő elérhetőségét. Szokásos esetben ilyenkor a mentők kiérkezéséig az ügyelő vonalban marad a hívóval, de sajnos ebben az esetben ez nem sikerült. Vagy a hívó tette le, vagy megszakadt a vonal.

Székesfehérváron tizenöt ügyelő fogadja a beérkező hívásokat a 116-123-as, ingyenesen hívható telefonszámon.