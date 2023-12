Délhez közeledve élénk forgalomról számolhatunk be a főváros és a megyeszékhely irányába is a sztrádán. A főváros irányából az M1/M7 kivezetőjénél is összefüggő kocsisor alakult ki mindkét sávban, és ugyanezt láttuk a Fehérvár felöli oldalon is. Tapasztalataink szerint azonban hosszabb menetidőről még szerencsére nem kell beszélnünk, már ami a sztrádát illeti.

Mindenkitől azt kérjük, hogy aki a közlekedésben részt vesz, hogy empá­tiával üljön a volán mögé, és az autósok kölcsönös egymásra figyeléssel vezessenek, hogy mindenki a családjához érjen.