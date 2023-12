Első alkalommal rendezték meg december 9-én, szombaton délután a Palotavárosi Adventet, melyhez a Vegyél Fejért! vásárosai is csatlakoztak. Így tehát a kézműves termékek mellett programokkal, koncertekkel és a Vasvári Pál Általános Iskola műsorával is kiegészült a debütáló esemény. Viza Attila, a körzet önkormányzati képviselője köszöntötte a jelenlévőket.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

- Advent második gyertyájával a remény gyertyáját gyújtjuk meg. Szoktam mondani, hogy politikus csak reményt adhat - és kaphat is. Amikor egy ilyen rendezvényre készültünk például, csak remélni tudtuk, hogy minden rendben lesz, jó lesz az idő, rendben lesz a rendezvénytechnika, elégedettek lesznek a vásárosok és hogy a fellépő iskolások előadhatják produkciójukat, amellyel átérzik a várakozás örömét, amely Krisztus születésének ünnepéhez szükséges.

Laczkó Gábor, a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatója rámutatott: az iskola előtti kicsi, de annál kedvesebb György Oszkár tér egykoron, 800 éve a város, várfalon kívüli első és legnagyobb piactere volt. De hangsúlyozta azt is: a politikus - itt és most éppen Viza Attila - azonban nem csak reményt adhat. "Sok mást is" - fogalmazott.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

- Képviselő úrtól folyamatosan minden évben kapunk valamit, nagyon sok programunkat támogatja, képviselői, hivatali pénztárcájához képest nagyon vastagon. Mást is tud adni tehát a képviselő - mondta az igazgató, majd rámutatott az iskola tetőszerkezetére, amelynek felújítása jelenleg is tart s melyhez ő is hozzájárult. - Hét elejére olyan lesz ez a György Oszkár téri tetőszárny, hogy 25 évig nem fog rajta se eső, se havas eső, semmi. Ez nagyon komoly karácsonyi ajándék, amiért sokáig küzdöttünk.

Majd pedig az iskola 4/a és 4/b osztálynak műsora következett. Az első Palotavárosi Advent műsorában ezután további koncertek következtek.