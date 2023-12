Egy barátom abban a régen elmúlt esztendőben súlyos műtéten esett át, úgy operálták meg a szívét, hogy kiemelték a mellkasából, és amíg a sebészek varrtak, mesterségesen tartották életben. Látogatóba indultam hozzá, amikor már a balatonfüredi szívkórházban lábadozott. Miért történt, ma sem értem, de utóbb általam elég szerencsétlennek ítélt választás folytán egy könyvet vittem neki ajándékba: Dee Brown „Wounded Knee-nél temessétek el a szívem” című munkáját. Nem tudom, barátom a címlapra pillantva talán viccnek vette az egészet, vagy csak szimplán hülyének nézett.

Bárhogyan is történt, arról Dee Brown, az amerikai történész nemigen tehetett. Nagy elszántsággal vetette bele magát a polgárháború és a vadnyugat kutatásába, tudományos alaposságú munkáin túl regényeket is írt. Klasszikussá vitathatatlanul a Wounded Knee-nél megtörtént mészárlásra utaló címmel megjelent kötete vált, amely 1970-ben látott napvilágot először, és azóta minden jelentős nyelvre lefordították. Mérföldkőnek számított a dokumentumregény azon az úton, amely gondolkodásra és a múlttal való szembenézésre kényszerítette azokat az amerikaiakat, akiket a hamburgerükön, a kocsijukon és a kedvenc focicsapatukon túl más is érdekel. Bemutatja, hogy a vadnyugat története az indián népek szempontjából hazugságok és kegyetlen népirtások sorozatából állt, amelynek a haszonszerzés volt a legfontosabb mozgatórugója.

Upper Sioux, a minnesotai sziúk földje, ahonnan rezervátumokba kényszerítették az indiánokat, akik éheztek és megbetegedtek. A területen lévő nemzeti parkban néhány sátor idézi az őslakosok emlékét.

Fotó: Tihanyi Tamás

Az őslakosság naivitását kihasználó amerikai kormányok – igen, a Lincoln vezette is! – a hadseregre támaszkodva képmutató, hazug módon fosztották ki a bennszülöttek otthonait és lemészárolták azokat, akik ellenálltak. A zsidósággal szemben elkövetett népirtás, a holokauszt kapcsán döbbenetesen hatékonynak mutatják be a gáz használatát. Mit mondhatunk ezek után arra a módszerre, hogy az amerikai telepesek és katonák szándékosan küldtek himlővel fertőzött ajándékokat egyes törzsekhez, aztán a járvány a többit már megoldotta. Vagy arra, hogy a több milliós bölénycsordákból 1900-ra mindössze néhány példány maradt életben csupán azért, mert ezzel éhenhalásra és a rezervátumokba kényszerítették a síkvidéken vadászó törzseket. A jelenség lényegét ragadta meg 1867-ben Richard Dodge ezredes: „Ölj meg annyi bölényt, amennyit tudsz. Minden lelőtt bölény egy halott indián.”