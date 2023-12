Összeboruló esernyőerdő koszorúban léptek színpadra a gyerekek, hogy megmutassák, mire is készülnek a nevelőkkel hetek óta.

–Ilyenkor mindig óvodásokat és alsósokat láthatnak a szülők és az érdeklődők az adventi színpadon. A gyerekek mindig valamilyen karácsonyi műsorral lepik meg a nagyérdeműt. Sokat és lelkesen készülnek erre a fellépésre, jelmezekbe öltöznek és mindig nagyon érdekes az előadás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy most is, a szakadó esőben is eljönnek, mert a gyerekeket nem lehet visszatartani, hiszen annyit készültek–mondta Sábián Anna, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ rendezvényszervezője, aki egymás után konferálta be az adventi színpad fellépőit.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A Ligetsori Óvoda nyitotta a sort fél tízkor, és őket követte a Gyöngyvirág Óvoda és a Felsővárosi Általános Iskola. Végül a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagovija, valamint a Rákóczi utcai Óvoda Katica csoportja kapott lehetőséget a szereplésre az adventi színpadon.

A bemutató sorozat múlt héten kezdődött, csütörtökön és pénteken álltak először ovis csoportok és kisiskolások a színpadra és egy héten át tart, ugyanis december 14-én és 15-én is folytatódnak a produkciók.