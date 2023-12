A közgyűlés előtt, a nyilvánosság számára is elérhető közmeghallgatást rendeztek, amelyen a város önkormányzatát, intézményeit és közszolgáltatásait érintő energiahelyzetről tájékoztatták a résztvevőket.

Az esemény kiemelkedő pillanata volt, amikor a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség az idén májusban alapított „Lakossági Szabadidősport Támogatásáért” díjat Székesfehérvár Önkormányzata kapja meg elsőként. A díszes serleget, amely a lakossági szabadidősport jelentős támogatását ismeri el, Cser-Palkovics András polgármester vette át.

Ezenkívül átadták az „Érdy János Emlékérmet” is, amelyet idén Kulcsárné Németh Mariann, a helyi idegenvezetés emblematikus alakja, a Szent István Király Múzeum korábbi vezető teremőre kapott. Mariann, aki több mint három évtizede mutatja be Székesfehérvár szépségeit, jelenleg a Tourinform Székesfehérvár kötelékében dolgozik, és számos tematikus városnéző útvonalat hozott létre.

A közgyűlésen számos más fontos téma is napirendre került. Többek között tárgyalták a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet, a 2023. évi költségvetés módosítását, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának és a települési támogatások programjainak módosítását. A városi infrastruktúrát és ingatlanokat érintő rendeletek módosításai is szóba kerültek, illetve a parkolási rend rendeletének módosítása is napirenden volt.

A közgyűlés napirendi pontjai között számos fontos javaslat szerepelt, többek között a 2024-es átmeneti gazdálkodás, a 2023-as költségvetés módosítása, valamint a város és önkormányzati szervek belső ellenőrzési tervei. Kiemelkedő téma volt a 2024. február 1-jétől Székesfehérváron, környékén és Fejér vármegyében ellátandó ügyeleti szolgáltatások átvételéről.

Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere szerint az egyeztetések sikeresek voltak az országos Mentőszolgálat és a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház vezetésével, és a változások mind szakmailag, mind logisztikailag előnyös döntések. Az új rendszerben a gyermek- és felnőtt ügyelet, valamint sürgősségi ellátás is helyet kap egymás mellett.

A közgyűlés zárásaként a város 2024. évi első félévi munkatervét is megtárgyalták, és tájékoztatást kaptak az önkormányzati képviselők kötelezettségeinek teljesítéséről.