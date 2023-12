Ahogy a családias körben rendezett rendhagyó ünnepségen Csizek Tibor elmesélte, hivatásos rendőri szolgálatát 1983. június 1-én kezdte meg úgy, hogy soha, senki nem bújt egyenruhába azelőtt a családjában, így többszörösen is ki kellett taposnia az ösvényt ezen a pályán. A rendőrezredes szolgálatának egyik legkedvesebb időszakaként a székesfehérvári kapitányságát nevezte meg. Mint mondta, egy ilyen hosszú, negyven éves szolgálatot – ami a felső korhatár elérésével 2023. október 31-ei hatállyal szűnt meg – csak is szívből és hivatástudattal lehet végigcsinálni, ami rá mindig is jellemző volt.

A csütörtöki köszöntésen Cser-Palkovics András polgármester különféle fehérvári kulturális intézményekbe és eseményekre szóló belépőkkel ajándékozta meg a nyugdíjba vonult Csizek Tibor rendőr ezredest évtizedes munkájának elismeréséül, amit a közbiztonság javítása érdekében végzett. A jeles alkalmon Róth Péter, Mészáros Attila és Lehrner Zsolt alpolgármesterek, Viza Attila közbiztonsági tanácsnok és Nagypál Róbert, a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének irodavezetője is részt vett.