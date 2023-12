– A Belügyminisztérium tegnapi döntése nyomán a 65. életévüket betöltött kórházigazgatóknak, főigazgatóknak december 31-ével át kell engedniük intézményeik vezetését. A döntés értelmében az év végétől sajnos Bucsi László, a Szent György Kórház főigazgatója sem folytathatja munkáját kórházunk vezetőjeként. Ebbe a döntésbe az önkormányzatunk értelemszerűen nem szólhat bele, hiszen a kórház állami fenntartású intézmény – kezdte bejegyzését Cser-Palkovics András, majd a hála és köszönet hangját ütötte meg:

– Ezúton is szeretném megköszönni Professzor úrnak, hogy egy több szempontból nagyon nehéz, pandémiás időszakban átvette és azon át is vezette a Szent György Kórházat, melyet mindig odaadóan és maximális szakmai igényességgel szolgált. Ki kell emeljem azt is, hogy Professzor úr vezetése alatt indulhatott el kórházunk elmúlt 10 évének legnagyobb fejlesztése, a második belgyógyászati tömb építése. Emellett több más, kisebb, de nem kevésbé fontos fejlesztés megvalósulása, elindulása Bucsi László érdeme is. Remélem, hogy Professzor úr az orvosi praxisát mindentől függetlenül folytatja a kórházban. Ehhez sok erőt, elhivatottságot és további szakmai sikereket kívánok számára! Székesfehérvár hálával és tisztelettel köszöni Bucsi László főigazgatói szolgálatát, egyben bízunk abban, hogy az állam által - pályázat útján - kiválasztandó utódjával ugyanolyan gördülékeny és hatékony együttműködést valósíthatunk meg, mint Bucsi főigazgató úrral! A kórház ugyanis, bár állami intézmény, de az egész város számára kiemelkedő jelentőségű. Fontos, hogy első számú vezetője széleskörű szakmai és társadalmi elfogadottsággal rendelkezzen. – emelte ki Székesfehérvár polgármestere