"Bukfenc gyanakodva szaglászta új lakótársát, de mivel kedvenc csemegéi illatát érezte rajta, előtört belőle a "ragadozó". Ezt a módszert biztosan kileste a szemközti szomszéd erdei fülesbagolytól. Vadvasárnapunkon vele is találkozhattok, gondozóink akkor is finomságokkal kedveskednek számára. Kedvező időjárás esetén madárgyűrűzés is színesíti programunkat." - írta a képekhez közösségi oldalán a vadvédelmi központ.

A kis mókus szívmelengető fotóit a polgármester, Cser-Palkovics András is megosztotta Instagram oldalán: "egy szürke decemberi szombatot mivel is lehetne jobban elütni, mint hóemberépítéssel?" - így a poszt, ami sok fehérvári arcára csalt mosolyt.