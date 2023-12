Az önkormányzat augusztus végén a Magyar Közút Zrt. segítségét kérte a Hősök terén található gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételében tekintettel arra, hogy az általános iskola diákjai reggel és délután is nagy számban közlekednek az érintett szakaszon.

– A Magyar Közút Zrt. méltányolta a kérést, és a jobb észlelhetőség és a biztonság növelése érdekében először az útburkolati jeleket egészítették ki, majd előjelző és 30 kilométer per óra sebességkorlátozó táblákat is kihelyeztek, végül az átkelő mindkét oldalára két-két új, fényvisszaverő kerettel ellátott tábla is került – adta hírül a fejleményeket az önkormányzat.