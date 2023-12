Vasárnap délben lezárult az utolsó roham a karácsonyi ajándékok beszerzésére, napközben pedig már a legtöbben az ünnepi szenteste nyugodt családi előkészületeinek, a vacsorakészítésnek, fenyőfadíszítésnek adták át magukat. A karácsonyi ünnepek alatt többségében a boltok, patikák zárva tartanak, illetve a buszok és a vonatok menetrendje is változik.

Szerkesztőségünk tagjai is családi körben töltik az ünnepet, ezért némileg lelassul majd az év közben már jól megszokott pezsgés hírportálunkon. Ez nem azt jelenti, hogy ne szolgálnánk friss hírekkel olvasóink számára, hiszen ügyeletes hírszerkesztőink révén ezen időszak alatt is kiemelt figyelmet fordítunk a színvonalas tájékoztatásra. Hírfolyamunk egész nap frissül az ünnepek alatt is.

Végezetül pedig itt kíván biztonságban eltöltött boldog, békés karácsonyt minden olvasójának a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu szerkesztősége és valamennyi munkatársa!