A helyettes esperes, plébános egyebek között elmondta, hogy a harmadik vasárnap: a gaudate. Vagyis az örvendezzetek, a megelőlegezett karácsonyi öröm! Advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja. A gaudete-vasárnap a latin Örvendjetek (az Úrban) kezdetű, Pál apostol szavait idéző introitusról (kezdőének) kapta a nevét.

– Igaz ugyan, hogy az adventben nincsenek azok a szigorú böjti szabályok, mint a nagyböjtben, de a bűnbánat, a megtisztulás az adventben is középpontban van – hangsúlyozta László atya. – Mint ahogy Keresztelő János is hirdette a megtérés szükségességét, valamint azt is pontosan tudta, hogy aki utána következik, annak növekednie kell, neki pedig kisebbé kell lennie – vissza kell vonulnia küldetése beteljesítése után. Hasonlóan, nekünk is engednünk kell, hogy Jézus növekedhessék bennünk és köztünk, nekünk pedig alázattal meg kell hajolnunk Isten és az Ő Fia előtt!

Az adventi gondolatok után az ünnepi alkalmat a Zichy Jenő Általános Iskola műsora gazdagította. Az iskola énekkara három népi összeállítást adott elő. Egy énekhangon elbeszélt karácsonyi történetet: a népszámlálástól a születésig, egy csallóközi népdalcsokrot, valamint a Bölcsőcske dalait. Az iskolások műsorát követően az Ökumenikus Kórus énekelt, kánonokat, két- és háromszólamú karácsonyi énekfeldolgozásokat, valamint egy spirituálét. Végül a két kórus közösen énekelt egy Mendelssohn-dallamot, hangszerkísérettel. Mindkét kórust Szabó Virág lelkész, ének-zene tanár készítette fel.

A kórusok szereplését követően Turbucz Béla református lelkipásztor mondott áldást, végül meghívta a jelenlévőket a templom szomszédságában található Kálvin Közösségi Központba, ahol sütemény és forró, fűszeres karácsonyi ital várta a vendégeket.