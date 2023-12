Híres előadóművészeket hívott vendégségbe a megyeszékhely önkormányzata, hogy megajándékozza a város a nyugdíjasokat, illetve hogy így fejezze ki köszönetét egész éves munkájukért. A szervezők idén egy zenés-táncos műsort állítottak össze, bízva abban, hogy elnyeri az ünnepeltek tetszését.

–Örülök, hogy gyakorlatilag megtelt minden hely és már most kaptam is visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy jó a műsor. Direkt olyan művészeket hívtunk, akik megfelelően magas színvonalat és kedvességet tudnak önöknek biztosítani. Ez sokévi hagyomány és nagy öröm, hogy karácsony előtt pár nappal tudunk találkozni és önöknek kedveskedni és nem csak azért, mert ezt a várost építették, szépítették, hanem mert teszik ezt ma is. Itt most főleg azokra a klubokra gondolok, akik szervezik a közösségi életet és tesznek hozzá sok értékes dolgot ezen városnak a mindennapjaihoz–mondta a jelentős számú hallgatóságnak Cser-Palkovics András.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Székesfehérvár polgármestere beszédét követően elismeréseket adott át. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ sok önkéntessel dolgozik együtt a különböző eseményeken. Az SZKKK minden évben megszavazza a legjobbakat és egy kis ajándékkal köszöni meg a munkát.

Az egyik díjat Rubos Viktor a Hunyadi Mátyás Technikum hallgatója kapta, aki szerződött önkéntes segítő, akik nyitott, kedves, jól bánik a gyermekekkel és igazi csapatjátékos. Rubos Viktor nem érkezett meg ez eseményre, így neki más úton juttatják el az oklevelet.

A másik elismerést a Szhárazréti Nyugdíjas Csoport, pontosabban annak vezetője, Khaut Magdolna vehette át, így ők lettek az év legjobb segítői.

Ezt követen egy karácsonyi meglepetésként, egy képletesen, de mégis átnyújtott verscsokorral kedveskedett minden megjelentnek Könnyű Vilmosné, majd megkezdődött a dalok, operettbetétek végeláthatatlan sora az Alba Regia Csarnokban.