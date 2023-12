Amint Miskei Rita közművelődési asszisztenstől, könyvtárostól megtudtuk: a szervezők ezt követően az adventi táncházba és a karácsonyi kézműveskedésre a művelődési házba várták az érdeklődőket. A táncokat Porteleki Sára tanította a Hérics Dal- és Táncegylet közreműködésével, a talpalávalót Kneifel György és zenekara húzta.

A táncház nyitányán a kisebbek kapták a főszerepet, a gyerkőcök lelkesen kapcsolódtak be a játékos feladatokba, de a körtáncokba is egyre gyakorlottabban álltak be. Nem csoda, hiszen már két éve, hogy a nagyobb ünnepeken rendszeres program a táncház.

Nem sokkal később a felnőttek is csatlakoztak a lurkókhoz, így aztán kicsi és nagy együtt ropta az ismerős dallamokra. Az első nagyobb pihenő után a gyerekek a kézműves-foglalkozáson ügyeskedhettek, miközben a felnőttek széki csárdást táncolhattak Sára vezetésével.

A kézműves kuckóban karácsonyi díszek készültek

Fotó: Somosiné Pálszabó Orsolya

Az adventi rendezvény a Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhetően valósult meg, a pályázatot a Barátfüle Egyesület – Hérics Dal- és Táncegylet adta be.

– Örültünk az elnyert pályázati támogatásnak, mert így, bár már tavaly is működött a táncház, több alkalommal van lehetőségünk élőzenés táncházat tartani. Úgy tervezzük, hogy a táncházak mellett hagyományőrző előadásokat és foglalkozásokat is szervezünk az itt élőknek és a környékbelieknek – emelte ki Porteleki Sára pedagógus, néptáncos.