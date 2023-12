Ahogy már többször is írtunk róla, a fehérvári Fényszórók jelenleg Észak-Európát világítják be fényükkel. Az Uppsala Light Festivallal párhuzamosan vettek részt a finnországi Oulu városában rendezett Lumo fényfesztiválon, most pedig "visszatértek" Svédországba. Közben Székesfehérváron is tartják a frontot: az adventi forgatagban kell nyitott szemmel járnunk, s a fény felé fordulnunk.