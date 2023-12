Ahogy minden közösségi tér használatának, úgy a korcsolyapályának is megvannak a maga szabályai. Ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát és biztonságban legyen, amíg a csúszós jégen tartózkodik, oda kell figyelni egy s másra. Ezeket a tudnivalókat tartalmazza a székesfehérvári Kori Liget "Jégpálya tízparancsolata", amely el is olvasható a pálya melletti szolgáltatóegység falán. A bekeretezett tudnivalókat érdemes mindenkinek elolvasni és megfontolni - nem csak itt, de minden közönségkorcsolyázásra alkalmas jégpályán.

Ezek szerint például nem csak az fontos, hogy mindenki melegen öltözve érkezzen és hogy jól kösse be a korcsolyáját, de például azt is kérik, hogy utcai cipőben senki ne lépjen a pályára. Alapvetésnek tűnik ez, de ezek szerint mégsem az: a pálya - micsoda meglepetés - csúszik, így egyszerű cipőben balesetveszélyes. Nem mellesleg nem ildomos rávinni a sarat a pályára, s nem csak azért, mert utána takarítani kell, de azért sem, mert szintén balesetveszélyes.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Mindezek mellett minden olyan tevékenység, amely a korcsolyázást zavarhatja, szintén helytelen: enni, inni a pályán, bevinni zavaró holmikat, esernyőt - nem elfogadható. Ahogy az sem, hogy a korizókat feltartsák egyesek: csoportokba verődve trécselni, szembemenni a forgalommal, pihengetni a palánknál zavaró tényező azok számára, akik korcsolyáznának inkább.

Ám ha valaki elesett, segítsük fel, a szemetet a kukába dobjuk, ne a pályára, s amennyire lehetséges, senkit ne lökjünk fel!