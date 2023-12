A beruházásról még júniusban írtunk először, amikor is Mészáros Lajos országgyűlési képviselő és dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke sajtótájékoztató keretében vázolta, hogy a dunaújvárosi családok, gyermekek, érdekében, a lakókörnyezet komfortosabbá tételét szolgálva egy modern játszótér létesítésére kerestek támogatót. A képviselő lépéseket tett az ügyben, és támogató partnerre talált ezzel a kezdeményezéssel a Szerencsejáték Zrt.-nél: az állami vállalat még 2017-ben indított egy olyan jótékonysági programot, amellyel úgynevezett befogadó játszótereket létesít a társadalmi felelősségvállalás jegyében, annak minden költségét biztosítva. Az országos program ezzel Dunaújvárosba is elért.

Ezután az önkormányzaton volt a sor, hogy helyszínt biztosítson a beruházásnak, s hogy vállalja a fenntartását (hiszen a közterületen lévő játszóterek üzemeltetése önkormányzati feladat). A városvezetés örömmel fogadta a vállalat megkeresését, az összefogásból megvalósuló beruházást – erről szólt az átadási ünnepségen Pintér Tamás polgármester, s mint mondta, a terület biztosítása mellett többek közt kerítést építenek, lámpákat telepítenek, mozgássérült parkolót, járdát és ivókutat alakítanak ki majd hozzá.

Knapp István, a Szerencsejáték Zrt. régióvezetője elmondta, „A játék összeköt!” elnevezésű programjukat hat évvel ezelőtt indították el azzal a céllal, hogy a játék élményén, örömén keresztül közelebb hozzák egymáshoz a fogyatékossággal élő és az ép gyermekeket, és hogy ezzel az elfogadást erősítő szemlélettel a jövőt szolgálhassák. A játszótérépítési programjukat a Nagykarácsony nevű sorsjegyek értékesítéséből származó bevétellel finanszírozzák, s ezidáig már huszonnyolc inkluzív játszóteret adhattak át.

A program jószolgálati nagykövete Drávucz Rita világ-és Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó is jelen volt az ünnepségen, aki érintett szülőként segíti a fogyatékossággal élők széleskörű integrációját, s arra biztatta a dunaújvárosi családokat, hogy leljék örömüket ebben a fantasztikus játszótérben.

Bár az időjárás nem volt a legkegyesebb, de Fördős-Hódi Erzsébet rehabilitációs szakmérnök és a látássérült Vincze Karina tapasztalati szakértő igyekezett a lehető legtöbb játékelemet bemutatni a jelenlévőknek, legfőképpen azt, hogy a fogyatékossággal élő fiataloknak is mennyi élményt jelenthet majd a játszótér. Van például egy inkluzív terepjáró, amelynek teljes műszarfala tapintható és kerekesszékkel is használni lehet (ahogy egyébként mindegyik játékelemet úgy terveztek, hogy a mozgáskorlátozottaknak is élményt nyújtson); lehet képzeletben repülőt vezetni; vannak telefonszerű beszélőkék is a játszótér oldalainál; mérleghinta, amelyen négy gyermek is elfér egyszerre; hétvégi házikó és tűzoltóállomás is. KRESZ-táblák és közlekedési jelzések is színesítik a területet, így az egymás elfogadása mellett a biztonságos közlekedés alapvető elemeit is elsajátíthatják a gyerekek játék közben.

Mészáros Lajos úgy fogalmazott, a kormány, s jómaga is kiemelten fontosnak tartja a családok támogatását. Örömmel látja, hogy Dunaújvárosban is megépülhetett egy ilyen befogadó játszótér. Mint mondta, ahhoz, hogy helyi közösségek alakulhassanak ki, illetve erősödjenek, bővüljenek, közösségi terekkel is vonzóbbá kell tenni számukra a környezetüket.

