A tavaszi akció után ősszel is meghirdették a kihívást, amelynek végén 100 szerencsés és persze aktív támogatókkal rendelkező iskola juthatott 1-1 millió forinthoz, amelyet sporteszközökre költhetnek. Mindenki, aki letöltötte a részvételhez szükséges telefonos applikációt, gyűjtötte a lépésszámokat, amelyekkel virtuálisan bejárta a teljes magyar Kékkör útvonalát. Minél több lépést gyűjtött, annál többször megtehette az útvonalat, ezzel növelve az általa támogatott iskola esélyét a milliós nyereményre. A pénz elnyeréséhez az aktivitás mellett azonban szerencse is kellett.

Fejér vármegyében a legaktívabb a csákvári Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola volt, amelynek 470 regisztrált nevező gyűjtötte a lépéseket. A kihívás végére 47,43-szor tudták megtenni a Kékkör útvonalát. A szerencse azonban nem nekik, hanem két fehérvári iskolának kedvezett. A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola a maga 37,59 körével „csak” a negyedik volt a megyei rangsorban, míg mögötte a Zentai Úti Általános Iskola támogatói 33,13 Kékkört tettek meg. A december 14-én, élő televíziós közvetítésben megtartott sorsoláson viszont Fortuna ennek a két fehérvári iskolának kedvezett. – Tavasszal is indultunk a kihívásban, akkor azonban még a sorsolásba sem kerültünk be. Most viszont a szép teljesítmény mellett szerencsések is voltunk, így az egyik nyereményt mi hozhattuk el – mondta a feol.hu kérdésére Lórodiné Lajkó Ágnes a Széna téri iskola igazgatója, aki hozzátette, még nem tudja pontosan, milyen sporteszközre költik majd az egymillió forintot, de valami olyat szeretnének, ami „nagyot dob” az iskolán. Egyelőre gyűjtik az ötleteket, amelyek között mászófal is szerepel.