Mint megtudtuk az adventi ablaknyitogató elindítását is ők szorgalmazták, az Adventi Ablakok Alapon csapata és kezdeményezésükben olyannyira aktívnak és lelkesnek mutatkoztak a község lakói, hogy az idei immáron a harmadik alkalma annak, hogy egész decemberben kivilágított és feldíszített ablakokkal találkozhat a helyiek Alap utcáit járva. A traktoros felvonulás csakugyan az ő ötletük – Baloghné Gyökér Szilvia, Bauer Veronika, Kovács Nóra, Magyar Éva, Porteleki-Szabó Katalin és Szépkuti Anna – alapján valósult meg az Alapi Gazdakör elnökének, Suplicz Attilának a támogatásával.

Fotó: Baloghné Gyökér Szilvia

Baloghné Gyökér Szilvia elárulta, hogy az ihletet több megyei település adta, ahol már rendeztek hasonló traktoros felvonulást adventkor, így novemberben neki is láttak az előkészületeknek: plakátokat és felhívásokat készítettek. Majd december 2-án a résztvevő karácsonyi fényáradatba borult traktorok, szám szerint 19, felsorakoztak a művelődési háznál. Minden falubeli, akinek volt saját traktora és részt szeretett volna venni a felvonuláson, ott volt és sötétedés után Suplicz Attila vezetésével bejárták Alapot. De a helyieken érkeztek Cecéről, Alsószentivánról és Sárbogárdról is. A 'sztárvendég' pedig a Mikulás volt, aki ezúttal nem szánon, hanem traktoron érkezett és utasként ő is részt vett a vonuláson.

Útjuk végeztével a művelődési házhoz tértek vissza, ahova a vonulók mellett rengeteg helyi kilátogatott: gyerekek, fiatalok és idősek is. Volt rengeteg sütemény, tea és még forralt bor is. Sőt a gyerekek a díszes fényfüzérekbe öltöztetett mezőgazdasági gépekre is felülhettek.

Fotó: Baloghné Gyökér Szilvia

– Az első, ami eszünkbe jut az első alapi adventi fénytraktoros felvonulással kapcsolatban, az a hála. Nagyon hálásak vagyunk minden gazdának, traktorosnak, civil szervezetnek, magánszemélynek, aki bármilyen formában támogatta az eseményt. Egyesével fel sem tudnánk sorolni, nem szeretnénk senkit sem kihagyni, hiszen nélkülük nem lehetett volna ilyen sikeres ez a rendezvény – fogalmazott a szervezőcsapat, akik azt is elárulták, hogy volt olyan civil szervezet is, akiktől anyagi támogatást is kaptak.

Fotó: Baloghné Gyökér Szilvia

Habár először nagyjából 10 traktorra számítottak, nagyon örülnek, hogy ez a szám szinte megduplázódott, így biztosan lesz még adventi traktoros felvonulás a jövőben is Alapon. De talán, ami még ennél is fontosabb fő céljukat elérték a szervezők, sikerült egy újabb sikeres közösségteremtő rendezvényt megtartaniuk a településen.