Csere Zsanett hároméves volt, amikor állami gondozásba került. Mindaddig Sárszentágotán élt családjával, de a körülmények nem voltak túl szerencsések, szülei nem tudták biztosítani a boldog és egészséges családi környezetet, így az akkor még óvodáskorú kislány állami gondozásba került. 18 éves koráig két nevelőszülőnél élt a megyében.

Érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy szüleivel hogyan alakult a kapcsolata miután állami gondozásba került.

– Tartottuk a kapcsolatot. Voltak láthatások, találkozások, hol nevelőszülői jelenléttel, hol pedig anélkül, illetve a szüneteket is tölthettük velük, ha szerettük volna. Most már azért szabadabb ez is, annyit találkozom velük, amennyit szeretnék, mivel jó kapcsolatunk maradt –.

Arról is kérdeztem Zsanettet, hogy voltaképpen mit jelent utógondozottnak lenni. Mint mondta az utógondozottság egy segítség, egy lehetőség az állami gondozott fiataloknak, hogy a 18. életévük betöltése után sem engedik el a kezüket. Lakhatást és ellátmányt biztosítanak a számukra.

– 18-tól 24 éves korunkig lehetünk utógondozottak. Én jelenleg az előszállási intézménynek egyik külső férőhelyén lakom Agárdon. De több ilyen lakás van a megyében, ahol általában pár fiatal lakik együtt –.

Habár sajnos nem jellemző, sőt mondhatni elég ritka, de Zsanett továbbtanulási alternatívaként a felsőoktatási képzést választotta, az ELTE-n tanul kutatónak, bioinformatikusnak. Saját bevallása szerint mindig érdekelte az embertan, de némi szakmabeli útmutatást hagyva rájött, hogy akkor jár a jövőben talán a legjobban, ha megfogadja a tanácsokat és ebbe az irányba tanul tovább.

Forrás: Csere Zsanett

Kérdeztem, hogy van-e olyan ismerőse, aki gimnáziumba, majd onnan egyetemre ment, de azt mondta, talán néhány olyan utógondozott van a megyében, aki így döntött. A többség inkább szakmát tanul, és abban helyezkedik el, de máig nem tudja, hogy mi lehet ennek a pontos oka. Talán az, hogy az állami gondozott gyerekeknél, fiataloknál gyakrabban előfordul, hogy iskolát váltanak, ez pedig megnehezíti a tanulást vagy épp a beilleszkedést. De Zsanett szerencsére úgy érzi az egyetemen megtalálta a helyét.