- Hosszú évek óta foglalkoztatja a települési döntéshozókat a gondolat, milyen módon lehetne biztonságosabbá tenni az úgynevezett felső és alsó buszmegállóknál a gyalogosok átkelését a forgalmas közúton. A gyalogosátkelők létesítésének szabályai ugyanis olyan megkötéseket tartalmaznak, melyek a Bem utca és a József utca elhelyezkedése miatt nem teszik lehetővé az említett helyeken zebrák kiépítését. Erre csak úgy lenne mód, ha a csomópontok gyökeresen átépítésre, a buszmegállók pedig áthelyezésre kerülnének. Ez horribilis, több tízmillió forintos költséggel járna, amit a falu önerőből nem tud bevállalni – mondta Sallai Mihály, polgármester.

A kérdés megoldása azért is egyre sürgetőbb, mert az utóbbi években jelentősen megnőtt a településen áthaladó közút forgalma és az alsó buszmegállónál – ez a focipálya mellett van – halálos baleset is történt néhány éve. A megnövekedett forgalom mellett az is probléma, hogy a Fehérvár irányából érkezők a lejtőn 50 helyett sokszor közel 100 kilométeres sebességgel száguldanak be a faluba és haladnak el a Cavendish-megálló mellett. Sajnos igaz ez a másik irányból Zámolyra érkezőkre is, akik a forgalomlassító sziget ellenére sem vesznek vissza jelentősen a sebességükből.

- A sárgán villogó lámpák még esőben is jól láthatók, volt már alkalmam megfigyelni és remélhetőleg elérik a célt! Hozzáteszem, az önkormányzat továbbra sem nem engedte el a zebra kiépítésének tervét, ha találunk erre forrást, mindenképpen élni fogunk a lehetőséggel! – fűzte hozzá a polgármester, aki egyben arra is felhívta a két említett megállóban leszállók figyelmét, hogy a jövőben is óvatosan, nagy körültekintéssel keljenek át az úton, a busz takarásából pedig ne lépjenek ki az úttestre!