A válasz: igen! 2023 első adventvasárnapja december 3-ra esik, vagyis mindössze három hétvége van előttünk az ünnepi időszak hivatalos kezdetéig. Érthető hát, hogy Fejér megyeszékhelyén is megkezdődtek a karácsonyra hangoló előkészületek.

A tóparton már javában készülnek az ünnepi időszakra

Fotó: Horváth-Buthy Lilla / Fejér Megyei Hírlap

– Bizony, a visszaszámlálás megkezdődött, nyakunkon a karácsony, ami sokaknak az év legszebb időszakát jelenti. Amilyen gyorsan repül az idő, hamar azon kapjuk magunkat, hogy az adventi fényekben barátainkkal kortyolgatjuk a lélekmelegítő forró italokat. Persze az adventi fényekhez is kell logisztika, és nem kevés munka, ezért a városgondokság szakemberei október 27-én megkezdték a munkálatokat, hogy már december 1-re minden a helyén legyen, és elkezdődhessen az év legbékésebb időszaka Fehérvár belvárosában is – válaszolt megkeresésünkre Major Norbert, a cég karbantartási divízióvezetője.

Mint tőle megtudtuk, szakembereik idén közel ötven helyszínen helyeznek ki fénydekorációkat. Ezen területek közé tartozik a belváros és környéke, illetve a városrészi területek. A díszek jellegét tekintve a fényfüzértől kezdve egészen az állatos figurákig, illetve a világító hópehelytől a gömblabdáig sok minden megtalálható lesz Székesfehérváron.

Jól és kevésbé ismert díszek is érkeznek

Fotó: Bagotai Zsanett / Fejér Megyei Hírlap

– A városgondnokság szakemberei minden nap azon dolgoznak, hogy az adventi időszak első hétvégéjére bensőséges hangulatot teremtsenek városunk minden részén. Folyamatosan haladunk az ütemterv szerint, így a következő napokban, hetekben a járókelők a belvárosban és a közterületeken is találkozhatnak a díszítést végző kollégáinkkal – tette hozzá a karbantartási divízióvezető. Majd kiemelte: – Az idei évben készülünk egy meglepetéssel is, amely – bízunk benne – sokak tetszését elnyeri, ezért érdemes lesz a Zichy ligetben is egy könnyed sétát tenni.

A belvárosi fények idén tehát december 3-án, vasárnap "kelnek életre"; azokat a hagyományokhoz híven Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András kapcsolja majd fel.