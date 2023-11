– Ünnepélyes keretek között, a város fogadalmi ünnepén birtokba vehettük ezt a megújult templomot. Mi azon kevesek közé tartozunk, akik tudják templomuk szentelésének a napját. Legtöbb esetben ez az idő múlásával a feledés homályába vész, de mi, itt, Székesfehérváron pontosan emlékszünk rá, hogy ezt a templomot november 25-én szentelték fel. Most, az ünnep előestéjén ünnepeljük a templom felszentelésének napját, és ünnepeljük az új lelkipásztori munkatársakat, akik megkapják megbízólevelüket – köszöntötte a jelenlévőket a Szent István-székesegyházban Spányi Antal megyés püspök.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A templom széksoraiban a hívek mellett az egyházmegye számos pontjáról érkező, újonnan végzett világi lelkipásztori munkatársak foglaltak helyet. Számukra is különleges volt ez az este, hiszen ünnepélyes eskütételük után megbízólevelüket átvéve állhatnak immáron a közösség szolgálatába.

Spányi Antal megyés püspök a szentmisén arról beszélt, a hívő ember, ha a hitét igazán éli, és mindennapjait ez a hit határozza meg, sok-sok Istentől kapott örömet fedez föl nemcsak olykor-olykor az életben, hanem a mindennapokban is.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– A kellően érzékeny ember, a lélekre figyelő, a szemét a lélek ajándékaira nyitva tartó ember sok örömet talál, s most mi a sok öröm közül kettőt akarunk különösen is ünnepelni, mert két fő okunk van az örömre, a közös hálaadásra: ünnepeljük a kőből épült templomot, Isten házát, és különös örömmel adunk hálát érte. Ünnepeljük a templom közösségét is, mert anélkül a templom bármilyen szép is, üresen kong – fogalmazott a megyés püspök, aki felidézte: tavaly augusztus 14-én, a restaurálási munkálatok elvégzése után újra liturgiák helyszíne lett a székesegyház.