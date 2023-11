Az egyik ilyen az iváncsai eset, amikor múlt pénteken az SK Innovation üzemében elkezdett füstölni egy akkumulátor cellája, majd két nappal ezelőtt pedig arról írtunk, hogy hétfő éjszakáról kigyulladt egy elektromos bicikli Válon. Kíváncsiak voltunk, hogy mi állhat a füst, illetve a tűz keletkezésének hátterében, valamint arra is, hogy tűzvédelmi szempontból hogyan kell kezelni ezeket, így megkerestük a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akiktől megtudtuk, hogy alap esetben az elektromos járművek tűzvédelmi szempontból nem veszélyesebbek, mint a hagyományos, robbanómotoros autók.

– Az ezekben keletkező tüzek nem gyakoribbak, mint a hagyományos meghajtású járművek esetében. Mivel az elektromos járművek elterjedése a közelmúltban kezdődött, ezek az autók fiatalok és korszerűek. Kifejezetten ritka, hogy elektromos járművek gyulladnak ki, Fejér vármegyében az elmúlt öt évben összesen két ilyen eset történt. 2021 októberében töltés közben keletkezett tűz egy elektromos meghajtású személyautónál a Szárcsa utcában Székesfehérváron, míg egy évvel később a Cento utcában egy családi ház előtt leállított hibrid motor kapott lángra – árulta el a katasztrófavédelem.

Az elektromos járművek tüzei – mondták – legtöbbször az akkumulátor töltéséhez köthetőek. Egyéb esetekben a lítiumion-akkumulátorban jellemzően akkor indulnak el a tüzet okozó kémiai reakciók, ha az kívülről hosszú időn át láng-, illetve erős hőhatásnak van kitéve, vagy akkor, ha az akkupakk belsejét erős mechanikai sérülés éri.

De mégis hogyan olthatók az elektromos tüzek? Eltérően kell-e eljárniuk a tűzoltóknak, mint amikor egy ’mezei’ tűzesetet oltanak?

– A székesfehérvári hivatásos tűzoltók rendelkeznek egy Bridgehill tűzoltó takaróval, amellyel a 2000-3000 Celsius-fokon égő elektromos autók is nagy hatékonysággal olthatóak. Az eszköz lényege, hogy a tűzoltók a lángoló járművet teljesen lefedik a takaróval, amely 20 perc alatt kifejti oltóhatását, vagyis a tűztől elzárja az oxigént, ezáltal elfojtja a lángokat és jelentősen visszaszorítja, csökkenti a füstképződést, éppen ezért garázsokban, parkolóházakban rendkívül hatékonyan alkalmazható – válaszolták.

A katasztrófavédelem azt is hangsúlyozta, hogy minden járműtulajdonosnak, így az e-autók tulajdonosainak is fontos tudni, hogy mi a teendő baleset vagy tűz esetén. Mint mondták az elektromos jármű sofőrjének feladatai nem igazán különböznek a hagyományos, belső égésű motoros járművek vezetőinek feladataitól, hiszen a tűz terjedése sem más a két járműtípus esetén, hiszen csaknem ugyanannyi éghető anyag található bennük.

– A hangsúly az áramtalanításon és az akkumulátorok folyamatos hűtésén, azok visszagyulladásának megakadályozásán van, ezt már többnyire a kiérkező tűzoltók végzik el. Tapasztalataink szerint a balesetet szenvedett e-autók akkumulátora általában nem károsodik –.

A járművezetőknek azt tanácsolják, hogy a személyautókba legalább egy 2 literes ABF habbal oltó készüléket helyezzenek el. Habár a tűzoltókészülék autóba nem kötelező, de ajánlott, hiszen a kezdeti tüzeket nagy hatékonysággal el lehet oltani velük, ezzel megakadályozva, hogy a lángok a jármű többi részére átterjedjenek. Tűz, baleset esetén lehetőleg más járművektől, épületektől távolabb álljanak meg, így az autó oltását is meg tudják könnyíteni, és a környező járművekre, épületekre sem terjedhetnek át a lángok. Szálljanak ki a járműből, vegyék számításba, hogy az autóba szerelt, pirotechnikát tartalmazó elemek, mint például az övfeszítő és a légzsákpatronok a tűz hatására működésbe lépnek, akár sérülést is okozhatnak. Ha a motortér füstöl, a motorháztetőt csak annyira nyissák fel, hogy a résen keresztül befújhassák a tűzoltó készülék tartalmát. Az egyik legfontosabb pedig, hogy a 112-es segélyhívó számon értesítsék a tűzoltókat, akkor is, ha sikeresen eloltották a tüzet.

Válaszukban továbbá arra is kitértek, hogy az elektromos járművekkel kapcsolatos szakszerű és biztonságos tűzoltói beavatkozások érdekében a katasztrófavédelem évek óta kiemelten kezeli a félhibrid, hibrid és elektromos járművek megjelenését a hazai közlekedésben. Fontos, hogy a tűzeseteknél és a közlekedési baleseteknél beavatkozó tűzoltók ne találkozzanak számukra ismeretlen, új veszélyforrásokkal. A tűzoltók ennek érdekében beosztásuknak megfelelően elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak az elektromos járművekkel kapcsolatos beavatkozások módjára.