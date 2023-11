Ha vannak otthon jó állapotú, de már nem használt játékok, könyvek, plüssök, vagy más olyanok, amik egy rászoruló gyermek karácsonyát széppé tehetik, legyen Ön is Mosoly Manó! Az ajándékokat tegye dobozba – tehet mellé egy kedves üzenetet is -, melynek alját és tetejét külön-külön vonja be csomagolópapírral! Az így elkészült csomagot szorosan kösse át egy szalaggal, hogy véletlenül se boruljon ki a tartalma, majd vigye be a helyi általános iskolába, ahol szombatig átveszik!