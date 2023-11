Miközben az útkezelő hozzáértő emberei kedden táblákat szereltek fel az Irányi Móri úti végében, a másik felén, a Malom utcánál a szakemberek lánggal perzselték fel a korábbi útfestést, ami még az egyirányú Irányi nyomai voltak. Tehát az Irányi Dániel kétirányú utca lesz. A Móri út felől behajtók egy megállni tilos és egy 30-as korlátozó táblával találkoznak, amit semmi nem old fel az utcában, tehát az Irányiban a Móri út felő a Malom utca felé haladók sehol nem állhatnak meg. A Malom utca felől érkezőket a 30-as korlátozó tábla mellett egy parkolást jelző tábla tájékoztatja, azaz az Irányi a Malom utca felől az utolsó 25 méterig parkoló övezet, a Móri úttól 25 méterre egy megállni tilos tábla szünteti meg az addigi állapotot. Így biztosan kevesebb autó parkolhat az utcában, ezért célszerű a Móri úton újonnan kialakított parkolókat igénybe venni. Bár igaz, hogy ott némi zavart okoz, hogy szemmel láthatólag a Széphő épületéig kialakították a parkolókat, de az Irányi utca után 30 méterre egyéb korlátozó táblák mellett megjelent egy megállni tilos tábla is. Innentől kezdve nem lehet tudni, hogy a tíz méterrel előbb levő parkoló övezetnek higyjenek az emberek, vagy a tiltó táblának. Talán majd ez is megoldódik...

Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH