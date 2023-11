Ez a különleges hely, amely immár harmadik éve válik a téli ünnepek egyik központi részévé Szabadbattyánnak, idén is a megszokott módon várja a gyerekeket. A házat körülölelő fények és díszek csodálatos látványt nyújtanak, ami már messziről vonzza a kíváncsi tekinteteket.

A szabadbattyáni Mikulásház kidíszítve, már messziről vonzza a tekintetet

Forrás: Szabadbattyán Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

A Mikulásház udvarán álló postaláda különös figyelmet kap. December első napjáig a gyerekek itt hagyhatják a Mikulásnak írt leveleiket. A Mikulásház szívhez szóló felhívása lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy megosszák gondolataikat és kívánságaikat a Mikulással. Küldeményeikben elmesélhetik, vagy akár le is rajzolhatják az elmúlt évüket, és persze, azt is, hogy milyen jók voltak az egész esztendőben. A Mikulásházhoz tartozó postaládába bedobott levelek nem csak a kicsik izgatott várakozását tükrözik, hanem egyfajta varázslat létrehozása is a Mikulás és a városban élő gyerekek között.

De a Mikulásház varázsa nem ér véget a levelek elküldésével. December 3-án, 15:00 órakor a Mikulás maga is megjelenik a Művelődési Ház mögötti rendezvénysátorban, az első adventi gyertyagyújtás alkalmával. Azok a gyerekek, akik levelet írtak, regisztrálva lesznek egy Mikuláscsomagra, amelyet a Mikulás személyesen fog átadni nekik ezen a különleges eseményen.

A Mikulás már várja a leveleket és személyesen adja át az ajándékokat a hétvégén a gyerekeknek

Forrás: Szabadbattyán Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

Szabadbattyánban tehát nem csak a téli hideg, de a Mikulásház melegszívű varázsa is érezhető. Ez a hely a gyerekek számára nem csak egy találkozás lehetőségét jelenti a Mikulással, hanem egy varázslatos világba való belépést is, ahol az igazi karácsonyi hangulat uralkodik.