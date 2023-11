Már a nyakunkon karácsony, ahogy Mariah Carey „All I Want For Christmas Is You” című örök slágere kúszik fel minden országban a zenei listákon, úgy közelednek az ünnepek és az első adventi hétvége is, az első gyertya meggyújtására már a héten sor kerül. Székesfehérvár belvárosában sétálva a legtöbb „kellék” már a helyén van, az utolsó simítások pedig zajlanak, a város karácsonyfájára a díszek és az égők kerülnek fel, valamint már egyre jobban készen van a városháza előtti színpad is. A célegyenesbe fordult a készülődés, pár nap, és tényleg mindenhol a karácsonyi hangulat köszönt majd ránk szép fényekkel, valamint a forralt bor és a kürtöskalács illatával.