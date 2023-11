Azért szeptemberben kezdődtek a felújítási munkák, mert így az ütemezéssel Berkényi Tamásék megvárták, hogy a fiókaszezonra jellemző magas betegszám lecsökkenjen. A munkák jellege miatt a madarak átvételét, elhelyezését a felújítás ideje alatt nem tudták megoldani, sőt, az inkubátort is felújították. Jó hír, hogy ismét megnyílt az ellátásra szoruló madarak előtt a Vadmadárkórház. A látogatókat szombat délelőttönként 10 és 12 óra között fogadják - olvasható az intézmény közleményében.

Az orvosi ellátásra szoruló madarak személyes átvétele a Vadmadárkórház mellett működő Ivókút Állatorvosi Rendelőben, nyitvatartási időben történik az alábbiak szerint: hétfőn, szerdán, pénteken 10-14 óráig, kedden és csütörtökön 16-20 óráig. Előzetes egyeztetés a 30 – 992 – 4876-os számon lehetséges.

Amint az önkormányzati kommunikációs központ hírül adta, az inkubátor is megújult, QR kód olvasással már online is kitölthető a behozott beteg kísérő lapja. Érdemes látogatóként is betérni az intézménybe, ahol megnézhetjük a megszépült kertet is.