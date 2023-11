A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a 2010-es években a magyar gazdaságpolitika a gyártás területére fókuszált, így ma már gyakorlatilag mindent képesek vagyunk előállítani, ám azonban a versenyben maradás érdekében a fejlesztésre kell helyezni a hangsúlyt, ennek alapjai pedig az olyan egyetemi laborok (Ipar 4.0, a szenzorfejlesztés, a 3D modellezés, a robotfejlesztés és a dróntechnológia), ahonnan kiváló képességű mérnöki szakemberek kerülhetnek ki. Emlékeztetett, hogy óriási dolog, hogy két magyar tudósunk, Karikó Katalin biokémikus és Krausz Ferenc fizikus is Nobel-díjban részesült és reményei szerint az átadott laborok melegágyai, keltetői lesznek azoknak a jövőbeli Nobel-díjasoknak, akiket majd 15 vagy 20 év múlva köszönthet a tudományos világ. A miniszter kiemelte, az Óbudai Egyetem folyamatosan szintet lép és erősödik, nemzetközileg is elismert intézménnyé vált. Varga Mihály a modellváltást méltatva hangsúlyozta, lehetővé vált, hogy a teljesítmények, valamint a gazdaságot is húzó, korszakalkotó megoldások elinduljanak az egyetemekről és azt a célt teljesítsék a jövőben, hogy gazdasági és társadalmi átalakulás motorjai legyenek.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora felidézte, hogy a kar megalapításakor a gyakorlatorientált képzés elindítása volt a cél a befektetői szemlélet meghonosítása mellett, ennek szellemében indultak el a science-park beruházások is, amelyek összekapcsolják az Óbudai Egyetem kutatás-fejlesztési lehetőségeit a város gazdasági szereplőinek erőforrásaival.

– Könnyű dolgom van, mert csak örülnöm kell és szerencsére van is minek örülni – kezdte beszédét Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki örömét fejezte ki abban a tekintetben, hogy újabb négy mechatronikai labort adhattak át az Óbudai Egyetem diákjainak és tanárainak. Mint mondta, ez az első, de annál fontosabb lépés Székesfehérváron létrejövő innovációs science-park létrehozásában, amely nem jöhetett volna létre az egyetem, a vállalati szféra, az állam és az önkormányzati szféra együttműködése nélkül. Kiemelte azt is, hogy Fehérvár mellett az Óbudai Egyetem Kaposváron és Zsámbékon is tudományos és innovációs parkot fejleszt kormányzati támogatással, ahol szintén átadásokra kerül sor a napokban.