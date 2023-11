Évente 60-70 gyermek születik Etyeken, így biztosan nem marad kihasználatlan a több mint ezer négyzetméteres, 6 csoportszobás és 72 férőhelyes, minden 21. századi igénynek megfelelő vadonatúj bölcsőde, amellyel a község büszkélkedhet és amely – ahogy Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke az átadón fogalmazott – nem csak vármegyei, de országos szinten is kimagasló támogatottságú projektként valósult meg. Hozzátette, a bölcsőde megépítésének szükségességét elsősorban az indokolta, hogy a pályázat néhány évvel korábban történt beadása idején 139 bölcsődés korú, azaz 3 év alatti gyermek élt Etyeken, miközben összesen 21 bölcsődei férőhely volt a településen. Az is prognosztizálható, folytatta Molnár, hogy a község ütemes fejlődésének köszönhetően a kisgyermekek száma a jövőben tovább nő. Végül kiemelte, a bölcsőde megnyitásával 16 új munkahely is létrejött Etyeken.

Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő az átadón mondott köszöntőjében arra mutatott rá, hogy a magyar kormány nem csak az eredetileg megítélt összeget, de azon felül többletforrást is biztosított az etyeki projekt megvalósításához, amire azért volt szükség, mert a pályázat beadása, a tervek megszületése és a kivitelezés közötti időben jócskán megváltoztak a körülmények és erősen megemelkedtek az építőipari árak is.

Az épület minden 21. századi igényt kielégít

Fotó: Döme László Balázs

Zólyomi Tamás, Etyek polgármestere úgy fogalmazott, valódi ünnepnap a bölcsőde átadása! Kiemelte: minden egyes megszületett magyar gyermek nemzetünk megmaradásának záloga, ezért fontos, hogy méltó körülmények között nevelhessük őket. Az átadón az is elhangzott, a település fejlődésének újabb mérföldköveként hamarosan elkészül a szintén teljesen új építésű egészségház is.