Az esemény során a résztvevők végig tekintették a város megújulásának folyamatát, valamint megismerték a beruházások részleteit és jövőbeli terveiket, amit a tervező csapat egy maguk által készített filmmel is megtoldott. Volt is miről beszélni, hiszen nem kis feladat elé állt a város 2016-ban, amikor megálmodta ezt a fejlesztést, arról nem is beszélve, hogy a kivitelező csapattal Enying nevét nemzetközi szinten is ismertté teszik majd, ahogy arról mi is beszámoltunk.

A nagyszabású beruházás záróesemény egyik fénypontja – a projektbemutató városi séta – ugyan elmaradt, de az ünnepélyes átadót az időjárástól védve megtartották, ahol Viplak Tibor, Enying polgármestere mondott köszöntőt. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője beszédeikben kiemelték a projekt jelentőségét, a közösségi együttműködést, és a város jövőbeli lehetőségeit. Kádár Bálint, az Opinion Builders vezető tervezője a jelenlévőket végigvezette a projekt folyamatain az ötlettől a kivitelezésen át egészen a megvalósulásig.

A több éven keresztül tartó kivitelezés során Enying városközpontja teljesen megújult. A Szabadság tér és a Petőfi Park átalakítása, az új központi helyek létrehozása, valamint a Cinca patak és az Öreghegy összekötése csak néhány a sok pozitív változás közül. Az új közösségi épület megnyitása és a környezetbarát energiagazdálkodási lépések tovább erősítették a város zöld profilját.

A záróeseményen a bánffyhunyadi Suhanc néptánccsoport kalotaszegi néptánc előadásával színes a rendezvényt, amely híven tükrözte a helyi kultúrát és hagyományok fontosságát. Az eseményen azt is kijelentették, hogy a város megújulása nemcsak a fizikai beruházások eredménye, hanem ehhez a közösség aktív részvételére és elkötelezettségére is szükség volt.

A város vezetése kitért a további tervekre is, amelyek a jelenlegi beruházások sikerén alapulnak. Hangsúlyozták, hogy a Zöldváros projekt csak egy lépés a város folyamatos fejlődésében, és további tervek várják a megvalósítást a város élhetőségének és fenntarthatóságának fokozására.