December 6-án, szerdán 16 órakor több száz velencei gyermeket látogat meg Velence szinte egész területén a Mikulás, aki kivilágított, krampuszlovakkal húzott lovaskocsival érkezik. Családi kezdeményezésből nőtte ki magát a program, melyről Heiden Hajnalka így mesélt a feol.hu-nak:

Fotó: Heiden Hajnalka

- A nagypapám annak idején gyakorlatilag a semmiből szervezett gyereknapokat, ünnepeket Velencén a helyi vállalkozókkal. Mostanában nem történt a városban sok minden, így arra gondoltam, jó lenne folytatni a hagyományokat. Már nekünk is vannak gyerekeink, így azt gondoltam, a Mikulásváró program jó kezdeményezés lehet, melybe be lehetne vonni a velencei gyerekeket. Hirtelen ötlet volt ez tavaly, ám nagy siker lett, így idén is megszervezzük. Nagyon sok vállalkozó csatlakozott, így a csomagokat, a lovas hintót adományokból finanszírozhattuk. Idén már több mint kétszáz csomag kiosztása biztos, de még folyik a gyűjtés – mondja Hajnalka, akinél, akár támogatóként, akár a gyermek számára biztosított csomagért a [email protected] e-mail címen lehet jelentkezni.

Fotó: Heiden Hajnalka

A program nagyon izgalmasnak ígérkezik: a kivilágított lovashintó 16 órakor Velencén, a Jókai utca 10. mellől – azaz a 7-es utca sarkától – indul és körbejárja a várost. A kocsit két krampusznak öltözött ló húzza, fedélzetén pedig a Télapót két manó és egy krampusz kíséri, akik útközben szaloncukrot osztanak, a megállóhelyeken pedig gyerekek énekelnek, műhavat szórnak és a regisztrálók megkapják a csomagokat.

Fotó: Heiden Hajnalka

Idén azonban újabb meglepetés is várható: - Egy – a hétköznapokon dízel traktorként üzemelő - "krampuszjárat" is csatlakozik hozzánk, ami 10 hordóból áll és a gyerekeket szállítja – tette hozzá Hajnalka, ahogy azt is: - Szeretném, ha ez az összefogás más települések számára is példaértékű lenne.