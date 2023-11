A rendőrség válasza szerint november 24-én, pénteken 13 óra körül egy 17 éves férfi haladt személygépkocsival a Liget soron, amikor egy előzési manőverből adódóan összeütközött egy kanyarodását megkezdő másik járművel. Ezt követően letért az úttestről és a buszmegállóba csapódott, ahol egy várakozó férfit elütött – számoltunk be még aznap az eseményekről.

A buszmegálló lényegében teljesen tönkrement: annak váza deformálódott és a földön elterült, a székek kidőltek, s a "szélcsendet" biztosító üveg is széttört. Ezt az állapotot egészen november 27., hétfő délelőttig láthatták a járókelők és az utazók, ezt követően a "roncsokat" eltakarították a helyszínről. Csak a szalagok és az itt-ott megsérült egyéb burkolat, valamint a rendőrségi helyszínelési felfestések emlékeztetnek a balesetre.

Elkerítették a veszélyes részeket

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

A helyreállítással kapcsolatban a városgondnokságnál érdeklődtünk. Mint Bozai István ügyvezetőtől megtudtuk, az érintett buszmegálló a hosszútávú szerződéses megállapodás alapján a JCDecaux Hungary Zrt. tulajdonában, kezelésében és üzemeltetésében van, ezért a felújítást is ők intézik, a balesetről a tájékoztatást megkapták. Ettől függetlenül a városgondnokság több egysége is részt vett, illetve részt vesz a rendbe tételben: az Útügyelet a területrendezésben, körülkerítésében segédkezett, a Karbantartási Divízió a megsérült buszmegálló veszélyes elemeit szállította el, valamint a megrongálódott támfal és az ülőkék helyreállítását is ők fogják végezni. A megsérült növények állapotának felmérését és szükség szerinti cseréjét a Kertészeti Divízió munkatársai fogják elvégezni – értesültünk.