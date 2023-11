- A polgármesteri hivatal felújítását követően tereprendezésbe fogtunk a hivataltól az óvodáig tartó területen, amibe beletartozik az orvosi rendelő épülete is. Itt szintén folytak kisebb munkák korábban, de mivel további építkezést egyelőre nem tervezünk, eljött a kertrendezés ideje. Úgy gondoltuk, a rendelő elé a két orvossal két fát ültetünk – mondta a feol.hu kérdésére Németh Norbert, Szár polgármestere, aki azt is hozzátette, galagonyát választottak, mert szeretnék, ha olyan növényeket jelennének meg a településen, amelyek az őket körbevevő környezetre is jellemzők. A galagonya pedig őshonos nem csak a Kárpát-medencében, de a Vértesben is, amelynek Szár az egyik kapuja. A fa formára metszett idősebb példányokat Sisa István, ma már nyugdíjas, de még praktizáló háziorvos és Tamam Ali Assaad, fogorvos ültették el a polgármester társaságában.

A község egy másik részén, a Marosy utcában is ültettek, pontosabban újraültettek fákat: az egykori helyi plébánosról elnevezett utcában a szintén róla elnevezett platán-fasor, melyre az országfásítási programban nyertek támogatást, a tavalyi súlyosan aszályos évben – annak ellenére, hogy rendszeresen öntözték – kiszáradt. Ezért az önkormányzat úgy döntött, tizenegy új platánt ültet a régiek helyére, ami már meg is történt.

Marosy György neve nem csak az újra ültetett fasor kapcsán kerül elő a faluban mostanság: december 1-jén pénteken 18 órakor mutatja be frissen megjelent kötetét Száron Schattmann Ferenc. A Jézus 33 tanítványa című munkában a szerző 33, a Székesfehérvári Egyházmegye területén a 20. század második felében szolgáló lelkipásztort mutat be, közöttük Marosy György Cézárt is, aki 1968 és 1991 között volt plébános a községben. Előtte, 17 órától az esten megjelent száriak régi fotók és videófelvétel segítségével együtt idézhetik fel Marosy atya alakját. Az esemény helyszínéről még nem döntöttek.