Tavaszra elkészülhet a Soponya és Kisláng közötti összekötő

Nem is olyan régen számoltunk be arról, hogy a Kisláng és Soponya közötti összekötő út felújítására sikerült pályázati támogatást nyerni mindkét településnek összességében több mint 600 millió forint értékben. Az előkészítés azóta is folyamatosan zajlik - és hamarosan kezdődhet is a felújítás.

Jelenet a videóból. A négy méterről öt és fél méterre szélesül a Soponya-Kisláng közötti szakasz. Forrás: Önkormányzat

Régi terv volt tudniillik, hogy szélesebb és biztonságosabb legyen a Kislángot Soponyával összekötő út. Eredetileg mezőgazdasági útként funkcionált, de az évek alatt megnövekedett forgalmat már nem tudja kiszolgálni, aszfaltja is megtöredezett, elhasználódott, így nagy szüksége van az igényeket követő megújulásra. Ezért fogott össze a két település önkormányzata Szücs Norbert (Soponya) és Rumpler Tibor (Kisláng) polgármesterek vezetésével és sikeres pályázatot nyújtottak be, így a beruházás költségeit Magyarország Kormánya biztosítja. – A közbeszerzést a napokban fogjuk kiírni – osztotta meg a lakosokkal Rumpler Tibor, Kisláng polgármester, aki a közösségi oldalára feltöltött videóban elárulta, hogy ha minden jól megy, akkor reményeik szerint legkésőbb áprilisban már át is adhatják a közlekedők számára az új utat, ami mintegy másfél méterrel lesz szélesebb az eddigieknél és új aszfaltréteget is kap majd.

